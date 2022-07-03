Ми повернемося: Зеленський пояснив, чому ЗСУ залишили Лисичанськ

Президент України зазначив, що у Лисичанську ворог мав найбільшу вогневу перевагу.

Командування української армії понад усе прагне зберегти життя людей. За його словами потенціал окупантів знищується щодня завдяки отриманим системам HIMARS та сучасним гарматам.

Про це нагадав президент Володимир Зеленський у зверненні 3 липня.

"Ми знищуємо потенціал окупантів – день за днем, прораховано, потужно. І, звичайно, отримані нами системи HIMARS, сучасні гармати та інша зброя від партнерів відіграють при цьому важливу роль. Не меншу роль відіграє й те, що ми бережемо життя наших воїнів. Стіни ми відбудуємо, землю відвоюємо, а людей треба берегти понад усе. І якщо командування нашої армії й забирає людей із певних точок фронту, де ворог має найбільшу вогневу перевагу, – зокрема це стосується й Лисичанська, – це означає лише одне: ми повернемося завдяки нашій тактиці та завдяки нарощуванню постачання сучасної зброї. Україна нічого не віддає", – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський розповів, як можна профінансувати відновлення України за російські гроші.

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