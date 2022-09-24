"Ми повернулись, щоб боротись далі!": звільнена з полону "Пташка" опублікувала перший допис

Парамедикиня Катерина Поліщук із позивним "Пташка", яку нещодавно разом з іншими українськими захисниками Маріуполя звільнили з полону, опублікувала пост у соціальній мережі.

"Це був початок. А тепер я вдома. І все на світі треба пережити, і кожен фініш – це, по суті, старт. Кожен захисник Маріуполя повернеться додому. Кожен клаптик української землі буде відвойовано. Ми повернулись, щоб боротись далі!", – написала вона на своїй сторінці в Іnstagram.

Нагадаємо, Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, серед яких воїни "Азову" (фото).

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