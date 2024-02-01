"Ми повертаємо своє": Гуменюк прокоментувала удари по ворогу в Криму 31 січня

Речниця Сил оборони півдня України натякнула, що п’ять ракет уразили ворожі цілі на окупованому півострові.

Під час атаки на військові об'єкти ворога в окупованому Криму 31 січня "прихисток" знайшли п'ять ракет, і ворог сам це визнав.

Про це речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила у ефірі телемарафону 1 лютого.

Гуменюк прокоментувала вибухи в Криму, що прогриміли 31 січня.

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"Окупанти вже й самі визнали, що п'ять ракет знайшли "прихисток" на території тимчасово окупованого Криму. Навіть позначили місця, де це відбулося", – сказала спікерка захисників півдня.

Вона також зазначила – росіяни зізналися, що перед атакою загарбники не встигли розосередити свій льотний склад на аеродромі "Бельбек".

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"Це підтвердження від командувача Повітряних сил про те, що Крим – це Україна і ми повертаємо своє", – наголосила Гуменюк.

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Нагадаємо, 31 січня у Криму прогриміла серія вибухів, зокрема у Севастополі. Місцеві жителі повідомили про сильну пожежу в районі аеродрому "Бельбек".

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