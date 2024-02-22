"Ми повинні були вистояти": генерал Павлюк відверто розповів про перші дні російського вторгнення на сході

Від осені 2021 року штаб Операції об’єднаних сил (ООС), який тоді очолював Олександр Павлюк взявся до виконання певних дій для того, щоб успішно зустріти та завдати загарбнику максимального ураження. Адже, за словами генерала, вже тоді стала зрозумілою велика ймовірність повномасштабної війни.

Про це командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповів в інтерв'ю для проєкту "Донбас Реалії" ("Радіо Свобода"), передає телеканал "Еспресо".

"Командувачем ООС я був призначений ще в липні 2021 року і, провівши аналіз, вже восени ми зрозуміли велику ймовірність повномасштабної війни. Масштаби війни тоді важко було зрозуміти, але було очевидно, що вона захопить території Луганської та Донецької областей. Ми аналізували дії противника, його превентивні заходи, розвідувальні функції, які вони виконували вздовж кордону. Всі ознаки були, що ми зустрінемо ворога не тільки з так званих ДНР та ЛНР, а і з території Росії", - розповів Павлюк.

Протягом п'яти місяців ООС готувалися до відбиття повномасштабної агресії. Вже у січні-лютому 2022 року надходили телеграми від ГУР, адже передбачалося, що такий варіант можливий.

"На лютий було зроблено, я думаю, максимально все, щоб гідно зустріти ворога. Всі позиції були посилені, прораховані та програні всі можливі варіанти дій, переміщені всі резерви, як мінімум два рази проводилися повномасштабні тренування напередодні вторгнення попри те, що локальних тренувань було проведено багато - це зіграло вирішальну роль. Бо у перший день, коли був завданий удар по всіх командних центрах, пунктах управління, місцях, де мали б бути скупчення наших військ та склади, ці удари пішли в пусте місце", - розповів генерал-лейтенант.

За його словами, було зрозуміло, що співвідношення сил та зобів було і буде не на користь України.

"Але у нас варіантів не було, ми повинні були вистояти, тому що за нами була вся Україна", - сказав він.

У перші дні Генштаб повідомляв, що на територію України зайшли 90 батальйоно-тактичних груп. Щодо ворожих сил у зоні відповідальності Павлюка, він назвав щонайменше 1-й та 2-й армійський корпуси "ЛНР", "ДНР", а також підрозділи 1-ї танкової армії, 20-ї танкової армії та 8-ї загальновійськової армії противника.

"Тобто перевага була величезна. Якщо брати тільки угруповання 1-го та 2-го корпусу, то 35 тисяч було до початку мобілізації. Десь приблизно стільки ж вони й призвали, які потім пішли на посилення переднього краю, щоб скувати наші дії", - додав він.

Водночас ці корпуси не виправдали тієї довіри, яка на них покладалася російськими окупаційними військами. Навіть при посиленні цих корпусів російськими штатними підрозділами, вони не змогли виконати всі поставлені перед ними задачі. Але воювали вони все-таки досить потужно.

"Я скажу, що непросто було, враховуючи величезну перевагу противника та повний його контроль повітря, втримати лінію оборони, коли тебе луплять зі всіх сторін, це дуже непросто. Наші люди зробили диво, це дійсно подвиг, тому що ніхто не очікував, що в такому стані, при такій перевазі, ми зможемо вистояти та багато чого до цього часу тримаємо того, що було у нас до початку війни", - розповів він.

Найнебезпечніше, за його словами, було в Луганській частині нашої оборони, бо противник наступав і з півночі, і з півдня, і зі сходу.

"Бригади потрапляли в оточення, тому що сил та засобів, щоб зупинити навалу з трьох сторін, не було. Але ті резерви, які були, ми висунули по рубежу Щастя - Старобільськ - Біловодськ, вони зіграли свою роль, зупинили темпи, що нам дало можливість перегрупувати свої сили, засоби та зайняти рубіж, який ми й далі утримували. Ми зупинили навалу. За три дні вороже угруповання, яке йшло першочерговим, ми настільки його пошматували, що реально вже йшли мобілізовані. Мобілізованих було дуже багато", - посянив Павлюк..

Вже 16 лютого стало ясно, що буде війна, тому що пішли заходи мобілізації на окупованих територіях, каже генерал.

Він також додав, що всі бригади, які стояли по лінії зіткнення, тобто люди, які мали досвід, виводилися, формувалися ударні групи.

"Мобілізовані заводилися на передній край для того, щоб сковувати та стримувати наші дії. Нам вдалося їх зупинити, бо основні удари на Луганському напрямку та в напрямку Маріуполя в перші дні були відбиті", - розповів генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Нагадаємо, два роки тому очільник Кремля Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення до України, спираючись на кілька міфів, зокрема про те, що Україна не є “справжньою” державою і є слабкою у військовому плані.

Про чотири міфи про війну з Росією ТСН.ua вже розповідав раніше.

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