"Ми повинні бути мобілізованими": Зеленський звернувся до тих, хто "не витримує те зло, яке бачить"

На противагу цьому треба бути сильними, допомагати ЗСУ та переконувати всіх у країнах-партнерах збільшувати допомогу Україні.

Про це глава держави сказав у відеозвернені 29 липня.

"Російський терор направлений передусім на те, щоб зламати нашу внутрішню силу. Росія нічого не може зробити з нами на полі бою. Наші оборонці дуже міцні, такими ж міцними маємо бути і ми з вами. Наші емоції, наша спільна воля боротися повинні бути сильними до самої нашої перемоги", – заявив президент.

Він наголосив – що б не робили окупанти, як би вони не намагалися зламати наш дух, ми повинні триматись, бути мобілізованими і повністю зосередженими на тому, що необхідно для нашої перемоги.

"Якщо хтось із вас відчуває, що не витримує те зло, яке бачить, подумайте, як ще ви особисто можете допомогти обороні України. Допомагайте ЗСУ. Доносьте світу факти про російський терор і переконуйте. Переконуйте усіх, кого знаєте в країнах-партнерах, щоб збільшували допомогу Україні. Ми обов’язково переможемо. Але до цього треба дійти. Нам всім. Разом", – сказав Зеленський.

Зеленський пообіцяв відплату кожному російському окупанту

Нагадаємо, 29 липня російські війська влаштували теракт у колонії №120 в окупованій Оленівці Донецької області, де утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень.

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