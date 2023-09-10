"Ми повинні формувати потужну систему ППО": Маломуж про розгортання РФ нового етапу війни

Росія посилено готується до розгортання нового етапу війни проти України – окупанти готують стратегічні резерви.

Про це телеканалу Еспресо" розповів генерал армії, керівник Служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 роках Микола Маломуж.

"Ми вже понад рік говоримо про те, що Росія готує новий етап війни… знаковим було засідання колегії Міноборони Росії на чолі з Путіним у грудні 2022 року, де вони визначили мобілізацію до 1 млн 200 тис. осіб, де залучили всі види військово-промислового комплексу: стягування резервів підключаючи отримання боєприпасів ракетних систем країн своїх партнерів, таких як Іран, Північна Корея, Африка", - нагадав він.

Маломуж також зазначив, що Росія повертає ті ресурси, які вона у свій час перепродавала.

"Тобто ми бачимо оці намагання. Розвідка сьогодні говорить постфактум. У нас дійсно були такі знання, що день і ніч працюють ці заводи, вони ще не мають тих ресурсів, щоб швидко все зробити, але поступово нарощують", - зазначив генерал.

Екскерівник Служби зовнішньої розвідки наголосив, що сьогодні Україні протистоїть армія не просто тактичного рівня, а стратегічного, де вони мають на території нашої держави понад 400 тис. тільки вояків та величезну кількість техніки.

Росія має на складах десятки мільйонів боєприпасів різних типів. Вони зараз їх реабілітують і кидають на фронт – виробляють нові, менше, але виробляють.

"Росія розгорнула всі сили проти нас. Тобто ми повинні це враховувати, формувати потужну систему ППО відносно захисту наших міст, включно з критичною інфраструктурою. Це і системи ППО, але захист безпосередньо об'єктів, які повинні бути захищеними, й бетонні укріплення", - резюмував він.

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов дав оптимістичний прогноз щодо закінчення війни в Україні.

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