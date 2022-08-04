"Ми повинні про це розповідати": Федоров висловився про цензурування українського контенту в Facebook та Instagram

Facebook та Instagram продовжують цензурувати контент про війну в Україні. Фото наслідків обстрілів соцмережі та застосунки маркують відмітками про світлини, які можуть вразити. Проте Міністерство цифрової трансформації намагається цей процес пом'якшити.

Про це під час єдиного телемарафону повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Ми наполягаємо на тому, щоб корпорація Meta передивилася свою політику щодо модерації контенту. Тому що медіа створені, щоб розповідати в режимі реального часу про те, що відбувається в твоєму середовищі. У нас відбувається війна, і цей контент є справжнім та правдивим, і ми повинні про це розповідати”, - наголосив Михайло Федоров.

Він також додав, що на сьогодні Україна отримала можливість оперативно розблоковувати блогерів або медіа, які були обмежені модераторами.

“Але цього недостатньо. Я нещодавно написав листа, де звернувся та привів приклади, що відбувається з блокуванням, за які слова. Попросив розібратися з цим, щоб пришвидшити процес”, - акцентував міністр цифрової трансформації.

Нагадаємо, що в Україні в укриттях шкіл, дитсадочків та університетів проводять Інтернет.

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