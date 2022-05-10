"Ми повинні продовжувати евакуацію": мер Маріуполя повідомив, скільки мирного населення залишилося у місті

"Ми повинні продовжувати евакуацію": мер Маріуполя повідомив, скільки мирного населення залишилося у місті

У Маріуполі залишаються та чекають на евакуацію ще 100 тисяч людей.

Для цього повинен бути стійкий режим тиші, який часто порушують російські окупанти.

Про це розповів "Ukraine Media Center" міський голова Вадим Бойченко, пише Маріупольська міська рада.

"100 тисяч населення чекають, щоб їм дали шанс на порятунок. Ми повинні об'єднувати зусилля, не здаватися та продовжувати евакуацію мирних жителів. Організувати місію дуже складно, але ми повинні разом з міжнародною спільнотою робити усе можливе для цього", - наголосив мер Маріуполя.

Варто зазначити, що місто, яке наразі зруйноване на 95%, перебуває у блокаді російських окупантів від 1 березня, але взяти його повністю під контроль ворогу не вдається.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 76-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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