"Ми повинні робити більше і ще швидше": у НАТО прокоментували запеклі бої біля Соледара і Бахмута

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що запеклі у Соледарі та Бахмуті свідчать про потребу посилення військової допомоги для України.

Про це він повідомив 11 січня на спільній пресконференції з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"В останні дні ми бачили запеклі бої біля Бахмута і Соледара на сході України. Це знову свідчить про хоробрість українських Збройних сил, бо вони боряться для захисту своєї Батьківщини. Це також свідчить, наскільки життєво важливо, аби ми збільшили нашу військову підтримку для України, - наголосив Столтенберг.

Він також привітав рішення США, Німеччини і Франції відправити Україні бойові машини піхоти Bradley і Marder, а також легкі танки AMX-10RC.

"Наша підтримка має велике значення на місці (ред. - на фронті в Україні). І у цей ключовий момент війни ми повинні робити ще більше і навіть ще швидше", - наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що міністр оборони України Олексій Резніков на найближчому засіданні Контактної групи з питань оборони України, на Рамштайні-8 20 січня повідомить про озброєння, якого потребує Україна. Зокрема, зброя потрібна ЗСУ для контрнаступу та звільнення територій.

Варто також зазначити, що наразі у Бахмуті та Соледарі тривають бої. Повідомлення РФ про нібито взяття Соледара та оточення Бахмута не відповідають дійсності.

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