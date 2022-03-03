"Ми повинні уникати найгіршого": Макрон заявив, що Путін відмовляється припинити атаки на Україну

"Ми повинні уникати найгіршого": Макрон заявив, що Путін відмовляється припинити атаки на Україну

Водночас він наголосив на “абсолютній необхідності” підтримувати діалог, щоб уникнути людських трагедій.

Президент Франції Еммануель Макрон заявляє, що президент Росії Володимир Путін відмовляється припинити атаки на Україну.

"Я розмовляв сьогодні вранці з президентом Путіним. Наразі він відмовляється припинити свої атаки на Україну", - написав Макрон у Twitter.

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Водночас він наголосив на “абсолютній необхідності” підтримувати діалог, щоб уникнути людських трагедій.

“Буду продовжувати свої зусилля та контакти. Ми повинні уникати найгіршого”, - підкреслив французький президент.

Як повідомлялось, після розмови з президентом Росії Володимиром Путіним президент Франції Еммануель Макрон сказав, що очільник Кремля прагне захопити всю Україну, і що "найгірше ще попереду".