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"Ми повинні уникати найгіршого": Макрон заявив, що Путін відмовляється припинити атаки на Україну

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"Ми повинні уникати найгіршого": Макрон заявив, що Путін відмовляється припинити атаки на Україну

Associated Press

Водночас він наголосив на “абсолютній необхідності” підтримувати діалог, щоб уникнути людських трагедій.

Президент Франції Еммануель Макрон заявляє, що президент Росії Володимир Путін відмовляється припинити атаки на Україну.

"Я розмовляв сьогодні вранці з президентом Путіним. Наразі він відмовляється припинити свої атаки на Україну", - написав Макрон у Twitter.

Водночас він наголосив на “абсолютній необхідності” підтримувати діалог, щоб уникнути людських трагедій.

“Буду продовжувати свої зусилля та контакти. Ми повинні уникати найгіршого”, - підкреслив французький президент.

Як повідомлялось, після розмови з президентом Росії Володимиром Путіним президент Франції Еммануель Макрон сказав, що очільник Кремля прагне захопити всю Україну, і що "найгірше ще попереду".

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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