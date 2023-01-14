"Ми повинні вбити їхню ракетну та безпілотну індустрію": Кулеба відреагував на обстріл Дніпра

Міністр жорстко відреагував на черговий ворожий обстріл.
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликав G7 та ЄС до реакції на обстріл Дніпра, який вчинила Росія сьогодні
Про це він написав у Twitter.
"Кожен шквал ракет ще більше виснажує російські запаси. Однак вони все ще здатні виробляти нові. Ми можемо і повинні вбити їхню ракетну та безпілотну індустрію масованим санкційним ударом! Закликаю G7 та ЄС невідкладно запровадити відповідні санкції, запропоновані Україною", - йдеться в дописі міністра.
Що відомо про влучання у будинок в Дніпрі
У Дніпрі росіяни поцілили в багатоквартирний будинок. Під завалами перебувають люди.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
За його словами, у будинку обвалився щонайменше один підʼїзд. На місці працюють аварійні та рятувальні служби.
Очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про щонайменше десятьох поранених, двоє з яких — діти. Троє постраждалих перебувають у важкому стані.
Станом на 16:20 у зруйнованому підʼїзді девʼятиповерхового житлового будинку врятували 15 людей. Про це повідомив заступник керівника ОП.
За словами мера міста Бориса Філатова, весь район знеструмлений та відключений від систем життєзабезпечення.
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