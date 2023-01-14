"Ми повинні вбити їхню ракетну та безпілотну індустрію": Кулеба відреагував на обстріл Дніпра

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликав G7 та ЄС до реакції на обстріл Дніпра, який вчинила Росія сьогодні

Про це він написав у Twitter.

"Кожен шквал ракет ще більше виснажує російські запаси. Однак вони все ще здатні виробляти нові. Ми можемо і повинні вбити їхню ракетну та безпілотну індустрію масованим санкційним ударом! Закликаю G7 та ЄС невідкладно запровадити відповідні санкції, запропоновані Україною", - йдеться в дописі міністра.

Що відомо про влучання у будинок в Дніпрі

У Дніпрі росіяни поцілили в багатоквартирний будинок. Під завалами перебувають люди.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, у будинку обвалився щонайменше один підʼїзд. На місці працюють аварійні та рятувальні служби.

Фото: Associated Press

Очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про щонайменше десятьох поранених, двоє з яких — діти. Троє постраждалих перебувають у важкому стані.

Станом на 16:20 у зруйнованому підʼїзді девʼятиповерхового житлового будинку врятували 15 людей. Про це повідомив заступник керівника ОП.

За словами мера міста Бориса Філатова, весь район знеструмлений та відключений від систем життєзабезпечення.

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