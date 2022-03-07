"Ми повинні вижити": українка розповіла, як через війну була змушена розлучитися з чоловіком і втекти з дитиною до Польщі

Українка сподівається, що колись її сім’я возз’єднається.
Російське вторгнення змусило багато українських сімей покинути свої домівки і переїхати до безпечнішого місця. Одна з українок, яку звуть, Олена разом із 2-річною донькою втекла з Києва до Польщі і поділилася своєю історією.
Про це вона розповіла CNN.
Жінка розповіла, що було 5:36 ранку, коли вона почула надворі щось на кшталт великого вибуху.
"Я відправила чоловіка подивитися, що відбувається надворі. Він сказав, що так, щось справді відбувається, але дуже далеко. Потім ми почали переглядати новини, і ми зрозуміли, що війна (почалася)", - сказала вона.
Після цього родина вирішила виїхати до Польщі, але на кордоні їм довелося розлучитися, бо чоловіку заборонено покидати країну.
"Найважче було в цій ситуації... Він сказав, що я маю врятувати нашу дитину і йти в безпеку, і переконав мене перетнути кордон самій, лише з дитиною", - зазначає українка.
Вона сказав, що на кордоні зіткнулися з довгими чергами автомобілів, і їм довелося йти пішки 30 кілометрів, щоб потрапити до Польщі. Жінка каже, що було дуже важко, тому що вона не знала польської мови.
"Я взагалі не знаю Польщі. У мене є гроші лише на кілька вихідних, щоб прожити, на ці гроші з дитиною. Це як щось дуже невідоме. Через свою дитину я зробила цей крок. Я дуже довго не могла відпустити свого чоловіка. Ми плакали, обіймалися. Я зрозуміла, що я повинна залишатися сильною заради своєї доньки. Для мене велика місія - захистити її", - розповіла вона.
За словами Олени, донька щодня запитує, коли тато буде з ними. За її словами, вона постійно пише чоловікові повідомлення, щоб перевірити, чи живий він.
Наразі вона живе у гуртожитку з приблизно 40 іншими біженцями, включаючи дітей. Українка сказала, вони сподіваються, що колись їхня сім’я возз’єднається.
"Ми повинні вижити, і я вважаю, що Україна має велике майбутнє", – сказала вона.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.