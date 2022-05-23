"Ми повинні нарешті зробити правильно: Зеленський про те, що Росія несе голод та бідність

Президент України Володимир Зеленський закликав світ належним чином відреагувати на дії країни-агресорки.

Він наголосив, що зараз Росія несе світу голод, відчай та бідність і цього потрібно уникнути.

Про це 23 травня під час онлайн виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Джордж Маршалл ще 1947 року сказав такі слова: наша політика спрямована не проти якоїсь країни чи доктрини, а проти голоду, бідності, відчаю і хаосу. Її метою повинно бути відродження працюючої економіки в світі, щоб дозволити появі політичних і соціальних умову, в яких можуть існувати вільні інституції. Ці слова актуальні і сьогодні. Мої пропозиції спрямовані так само проти голоду, бідності, відчаю та хаосу. І проти війни, яка розв'язана Росією і несе за собою голод, бідність, відчай та хаос. Багатьом у світі, не тільки нам. Тому щоб гарантувати мир та спокій, всі ми повинні діяти швидко та превентивно. Маємо не боятись створювати нові прецеденти. Саме цьому світ повинен був давно навчитись на різних поворотних моментах, за які сплатив високу ціну. Це була ціна за те, що світ тільки реагував, а не діяв. Діяв превентивно. Тож зараз можемо зробити по-іншому: нарешті правильно", - сказав президент.

Зазначимо, що виступ президента Зеленського в Давосі закінчився аплодисментами.

Нагадаємо, в Україні можна було зберегти десятки тисяч життів, якби світ вчасно надав зброю. Також зараз Україні потрібно мінімум 5 млрд доларів на місяць, щоб зберегти економіку в умовах війни.

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