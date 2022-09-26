"Ми - прагматична країна": Подоляк розповів, чи проводитиме Україна додаткову мобілізацію

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що Україна має достатньо резервів, щоб відповісти на мобілізацію в РФ.

Він наголосив, що Росія може провести мобілізацію українців на тимчасово окупованих територіях України.

Про це радник голови Офісу президента сказав в інтерв'ю програмі Tagesschau німецького телеканалу ARD.

Подоляк зазначив, що Україна - прагматична країна та створила достатньо резервів, щоб протистояти російським окупантам.

"Ми вже створили резерви через систему територіальної оборони і будемо активно використовувати ці резерви. Ми не маємо сьогодні оголошувати додаткову мобілізацію. У нас є все, і ми готові до більшої кількості російських військових", - пояснив Подоляк.

Радник голови ОП наголосив, що втрати серед українських військових є значно меншими, ніж серед російських, оскільки Україна не використовує людей, як "гарматне м'ясо". Він анонсував нові перемоги на фронті та додав, що для ефективної ліквідації російських окупантів ЗСУ необхідні сучасні танки.

Також Подоляк наголосив, що росіяни швидше за все проведуть мобілізацію українців на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, раніше радник Офісу президента Олексій Арестович повідомляв, що Україна може провести мобілізацію, якщо це знадобиться. В Україні проживає 40 млн людей, а тому армію можна збільшити на 5,5 млн військовослужбовців.

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