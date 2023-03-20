Ми прагнемо миру: Угорщина відмовилася брати участь у закупівлі боєприпасів для ЗСУ за планом ЄС

Петер Сіярто заявив, що Угорщина, як і раніше, не хоче постачати зброю Україні та не братиме участі у цій акції.

Угорщина відмовилася брати участь у спільній закупівлі 1 млн боєприпасів для України за планом ЄС.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто пояснив позицію своєї країни прагненням миру.

Про це пише видання Index.

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"Угорщина, як і раніше, не хоче постачати зброю Україні, ми хочемо миру, ми не беремо участі в цій акції", – заявив Сіярто.

Водночас очільник угорського зовнішньополітичного відомства заявив, що Будапешт "не заважатиме іншим робити те, що вони хочуть".

За словами Сіярто, план ЄС передбачає виділення 1 млрд євро з Європейського фонду миру на компенсацію військової допомоги країн-членів і ще 1 млрд додатково для спільної закупівлі боєприпасів.

Близько 10 млн євро вкладу Угорщини до Європейського фонду миру використовують на інші цілі, зокрема на забезпечення стабільності на Західних Балканах та зменшення міграції до ЄС.

Нагадаємо, Євросоюз погодив план закупівлі боєприпасів для України.

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