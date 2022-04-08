Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Ми притягнемо до відповідальності Росію і Путіна": реакція МЗС Великої Британії на удари по Краматорську

Дата публікації
Перегляди
3296
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Ми притягнемо до відповідальності Росію і Путіна": реакція МЗС Великої Британії на удари по Краматорську

Associated Press

В МЗС Британії відреагували на ракетний удар росіян по Краматорську.

Очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Путін та Росія мають відповісти за наслідки після ракетного удару окупантів по залізничному вокзалу Краматорська

Про це вона написала у Twitter.

"Приголомшена жахливими повідомленнями про російські ракетні обстріли мирних жителів на залізничному вокзалі Краматорська на сході України. Напади на цивільних осіб є воєнним злочином. Ми притягнемо до відповідальності Росію і Путіна", - зазначила вона.

Нагадаємо, Боррель засудив ракетний удар росіян по вокзалу в Краматорську.

Сьогодні, 8 квітня, на залізничному вокзалі у Краматорську перебувало майже чотири тисячі мирних мешканців, коли Росія завдала по ньому ракетних ударів. Внаслідок обстрілів загинули, за останніми даними, щонайменше 39 людей. Ще десятки мирних мешканців – поранені.

Наступна публікація