"Ми притягнемо до відповідальності Росію і Путіна": реакція МЗС Великої Британії на удари по Краматорську

"Ми притягнемо до відповідальності Росію і Путіна": реакція МЗС Великої Британії на удари по Краматорську

В МЗС Британії відреагували на ракетний удар росіян по Краматорську.

Очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Путін та Росія мають відповісти за наслідки після ракетного удару окупантів по залізничному вокзалу Краматорська.

Про це вона написала у Twitter.

"Приголомшена жахливими повідомленнями про російські ракетні обстріли мирних жителів на залізничному вокзалі Краматорська на сході України. Напади на цивільних осіб є воєнним злочином. Ми притягнемо до відповідальності Росію і Путіна", - зазначила вона.

Appalled by the horrific reports of Russian rocket attacks on civilians at Kramatorsk railway station in Eastern Ukraine.



The targeting of civilians is a war crime. We will hold Russia and Putin to account. — Liz Truss (@trussliz) April 8, 2022

Нагадаємо, Боррель засудив ракетний удар росіян по вокзалу в Краматорську.

Сьогодні, 8 квітня, на залізничному вокзалі у Краматорську перебувало майже чотири тисячі мирних мешканців, коли Росія завдала по ньому ракетних ударів. Внаслідок обстрілів загинули, за останніми даними, щонайменше 39 людей. Ще десятки мирних мешканців – поранені.