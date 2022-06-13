"Ми прийдемо до Енергодара": Зеленський звернувся до жителів окупованого міста

Український президент Володимир Зеленський звернувся до жителів тимчасово окупованого Енергодара та запевнив їх, що ЗСУ звільнять їхнє місто від російських загарбників.

Глава держави підкреслив, що Україна "ні на день не забувала про наш Енергодар".

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у традиційному відеозверненні у понеділок, 13 червня.

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"Ми прийдемо в Енергодар. І я хочу повторити кожному й кожній у місті, хто виходив на вулиці проти російських військових, хто відмовляється співпрацювати з окупантами і хто сьогодні нас чекаєю. Хочу повторити, що ми ні на день не забували про наш Енергодар", - зазначив український президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомляв, що російські військові тримають захоплену територію у цивілізаційній блокаді. Вони у частині районів свідомо не дають відновити постачання електрики, а у багатьох громадах просто заблокували український звʼязок.

"Відбудуємо все, що зруйнували окупанти" – звернення Володимира Зеленського за 13 червня

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