"Ми прийшли, щоб врятувати їх": Пригожин відповів на звинувачення "вагнерівців"

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин прокоментував приголомшливі зізнання своїх найманців у воєнних злочинах. Зокрема "вагнерівці" розповіли про масові вбивства мирних українців, розстріли дітей та страти полонених.

Про це інформує пресслужба Пригожина, він наразі нібито не зміг повністю переглянути матеріал проекту Gulagu.net із зізнанням своїх "вагнерівців". Втім, він все одно відповів на деякі заяви.

"Щодо розстрілів дітей – звичайно ж, ніхто ніколи не розстрілює ні мирняк, ні дітей, це нікому абсолютно не потрібне. Ми туди прийшли для того, щоб урятувати їх від того режиму, під яким вони перебували", - заявив Пригожин.

Ба більше, ватажок ПВК "Вагнер" також відреагував на шокуюче розслідування журналіста Володимира Осєчкіна. За його словами, кар'єру йому ніхто не може зруйнувати, оскільки її нібито нема.

"У мене кар'єри немає, тож її знищити неможливо", - сказав Пригожин.

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