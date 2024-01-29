"Ми про*обуємо цю війну": боєць емоційно заявив про необхідність ліній оборони, як у ворога

Якщо не облаштувати зараз належні оборонні споруди на фронті, то слід готуватися зустрічати спочатку "роз*обані війська, потім ворожі бомби, а потім і ворожі війська на згарищах власних домівок".

Україні слід взятися за потужне облаштування ліній оборони на фронті, аби не програти війну. За допомогою бетону та арматури треба будувати укріплення не над, а під землею, і за 20-40 км углиб від нинішньої лінії фронту.

Про це військовослужбовець Роман Гасько написав на своїй Facebook-сторінці.

Боєць розповів, що коли Сили оборони України звільняли території держави 2022 року, то були вражені фортифікаційними спорудами російських окупантів на фронті. У ворога були бліндажі у два поверхи, окопи в кращих традиціях Першої світової війни, доти і капоніри, закопані в землю кунги і контейнери. І все це обшито деревом, з дверями на завісах, сходами і усякими переходами. Були навіть підземні сауни і т. д. все це загарбники збудували фактично на лінії фронту і за лічені тижні та місяці.

Втрата Бахмута через "інженерку"

"Коли сталась "фортеця Бахмут" (серед військових більш відома, як їб&чий Бахмут), усі, хто хоч якось з тим проклятим місцем був повʼязаний, сходились на одному: в значній мірі ми пр*бали Бахмут через інженерку (з березня 2022-го до січня 2023-го був майже рік про*обаного часу). І там, де мав бути бетон і трактори, чомусь вирішили, що вистачить штикової лопати і людських рук. Не вистачило. Але падіння Бахмута мало б стати уроком. Мало б! Але якось не стало", – наголосив Гасько.

Контрнаступ вперся в укріплення ворога

Він продовжив, що після цього розпочався "славнозвісний, широкоанонсований контрнаступ літа 2023" року. Під час нього українські війська вперлися в інженерні споруди ворога, і це було не в урбанізованому просторі, а "серед безкраїх степів українського півдня". Врешті ЗСУ не вдалося прорвати оборону ворога.

"Коли ми оцінюємо час, який був у росіян на підготовку, і місце розташування, а потім міняємо сторони місцями, то картина дуже сумна. Бо у нас або бетону б не підвезли, або дошка закінчилась, або трактор зламався, та й взагалі нах*й будувати ті укріплення, якщо ми плануємо йти звільняти Крим?!" – зіронізував військовий.

"Чи готова лінія оборони за Авдіївкою?"

"І от, зараз, оскільки ми продовжуємо бути тупим неповоротким слоном, від нас відтяпують черговий шматок – Авдіївку. Те, що її візьмуть росіяни, викликає сумніви хіба у коматозника, який лежить під ШВЛом десь з 2021-го року. Але що далі? Чи готова лінія оборони за Авдіївкою?! Як там справи з облаштуванням позицій на підступах до Курахового, Костянтинівки і Покровська?" – звернув увагу Гасько.

Він зазначив – якщо викопані тракторами рови сирої землі – це і є облаштуванням ліній оборони у розумінні керівництва держави, тоді ситуація погана.

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Військовослужбовець наголосив, що за інженерне облаштування ліній оборони і ресурси, які на те виділяються, на 100% відповідальна держава, адже армія дуже обмежена в можливості на щось вплинути. Як приклад боєць навів ситуацію в Лимані минулої зими, коли військові задля зведення укріплень повинні були погоджувати вирубку дерев у тих чи інших місцях з місцевими адміністраціями.

"Електрики нема, газу нема, пів міста побито нахрін, ворог за 20 км від міста, але сосну в лісі просто так рубати не можна", – додав Гасько.

Він також поділився враженнями від тієї кількості будівництва, як відбувається у Дніпрі. Адже, на думку військового, враховуючи тенденції війни станом на січень 2024 року і повну неясність перспектив, "треба бути й*бнутим на всю голову, щоб купляти квартиру на майбутнє в будь-якому місті, як мінімум Лівобережжя України".

Усі трактори, бетоновози мають працювати цілодобово на напрямках стримування ворога

Боєць наголосив, що зараз усі трактори, бетоновози, самоскиди, маніпулятори Полтави, Дніпра, Павлограда, Чернігова, Сум, Харкова і не тільки мали б працювати цілодобово в інтересах тих чи інших оперативних командувань по своїх напрямках стримування ворога.

"Бетоном і арматурою, зараз треба будувати не над землею, а під землею. І не у Дніпрі, а за 20-30-40 км в глибині від нинішньої лінії фронту. А якщо ні, ну то готуйтесь зустрічати спочатку наші роз*обані війська, потім ворожі бомби, а потім і ворожі війська на згарищах власних домівок", – застеріг Гасько.

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Він наголосив, що армії потрібні мішки і пісок, дошки і клейонка, колоди і щебінь, бетон і арматура. Але ніщо з цього армія не може здобути в бою чи бодай безперешкодно використовувати навіть у зоні бойових дій.

"І це все повинен забезпечити уряд і державні структури!!! Про спеціалізовану техніку я взагалі мовчу. І якщо держава забиває йух на солдата (а інженерка – це на 100% про турботу за життя і здоровʼя солдата), то сх*ялі ви вирішили, що той солдат буде до останнього стояти в болоті по пояс за таку державу?!" – наголосив військовослужбовець.

Він додав, що коли російські війська відходили з правого берега Херсонщини, то місцеві жителі розповідали, що інженерна колона ворога прямувала вздовж села протягом двох днів. Гасько висловив невпевненість у тому, що усі українські інженерні війська не пройдуть маршем через те ж село з усією технікою усього лише за кілька годин.

"Ми про*обуємо цю війну, шановні далба**би! Зберіться нарешті докупи! Бо цього тупого слона таки зʼїдять одного дня повністю", – закликав боєць.

Нагадаємо, на початку грудня 2023 року президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомили про плани посилити оборону. Йдеться про укріплення на всіх критичних напрямках фронту, включно з лінією Куп’янськ-Лиман, північні та західні області та Херсонщину.

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