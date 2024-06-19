"Ми програємо цю війну": комбат 3-ї штурмової зробив невтішну заяву про ситуацію на фронті

Військовий, зокрема каже, що Росія не зацікавлена у мирному договорі з Україною.

Командир другого батальйону Третьої штурмової бригади, яка брала участь у битві за Бахмут, а восени 2023 року звільняла Андріївку, Дмитро Кухарчук зробив невтішну заяву про ситуацію на фронті. За його словами, станом на зараз Україна програє війну проти окупаційної армії Росії.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

"Зараз ми програємо цю війну. Це очевидно. Ми втрачаємо території, ми втрачаємо найкращих людей. Багато хто говорить: все нормально, зараз ми мирний договір укладемо з Росією, буде статус-кво, і розсосеться. Основне питання: навіщо це РФ?", - зазначив військовий.

Нагадаємо, за даними DeepState, окупанти просунулися на двох напрямках у Донецькій області.

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