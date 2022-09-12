"Ми програємо, тату. Конкретно": окупант на Харківщині бідкається, що ЗСУ оточили росіян

Російський окупант, який зараз перебуває у Харківській області, побідкався на ситуацію.
Загарбник розповідає батьку, що ЗСУ оточили окупаційну армію і росіяни бояться відступати колоною, щоб не потрапити під обстріл.
Про це йдеться у перехопленій розмові загарбника з його батьком, яку опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.
Росіянин розповідає батьку, що в них усе погано та є мало шансів вижити, оскільки українські захисники взяли окупантів в оперативне оточення.
"Все погано, тату. Програємо ми. Конкретно", - говорить загарбник.
Окупант розповідає також, що росіяни бояться відходити колоною, оскільки так їх можуть обстріляти.
Нагадаємо, український захисник, якому вдалось дійти ро українсько-російського кордону на Харківщині, розповів про звільнення населених пунктів.
Читайте також:
- "Росія не винна, а ЗСУ обстрілюють Донбас": у Луцьку затримали зрадника, який підтримував війну
- Окупанти витратили багатомільйоні ракети на знищення зернового елеватора на Миколаївщині
- Оприлюднено моторошне відео з гаража, де окупанти спалили мешканців Бучі