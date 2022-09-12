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"Ми програємо, тату. Конкретно": окупант на Харківщині бідкається, що ЗСУ оточили росіян

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"Ми програємо, тату. Конкретно": окупант на Харківщині бідкається, що ЗСУ оточили росіян

Російський окупант, який зараз перебуває у Харківській області, побідкався на ситуацію.

Загарбник розповідає батьку, що ЗСУ оточили окупаційну армію і росіяни бояться відступати колоною, щоб не потрапити під обстріл. 

Про це йдеться у перехопленій розмові загарбника з його батьком, яку опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України. 

Росіянин розповідає батьку, що в них усе погано та є мало шансів вижити, оскільки українські захисники взяли окупантів в оперативне оточення. 

"Все погано, тату. Програємо ми. Конкретно", - говорить загарбник. 

Окупант розповідає також, що росіяни бояться відходити колоною, оскільки так їх можуть обстріляти. 

Нагадаємо, український захисник, якому вдалось дійти ро українсько-російського кордону на Харківщині, розповів про звільнення населених пунктів

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