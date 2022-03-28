"Ми прорахували всі варіанти": міністр енергетики України про захоплення росіянами Запорізької АЕС

"Ми прорахували всі варіанти": міністр енергетики України про захоплення росіянами Запорізької АЕС

Україна не розглядає такого варіанту, що російські окупанти можуть залишитись на ЗАЕС.

Україна забезпечує стабільність своєї енергосистеми та синхронізує її з європейською.

Про це в інтерв'ю "Економічній правді" сказав міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Ми прораховували всі варіанти. Включаючи сценарій, якщо ЗАЕС "сяде на нуль". По-перше, ми навіть не розглядаємо сценарій, що росіяни залишаться на "запоріжці", але з точки зору енергосистеми ми забезпечуємо стабільність в мережах коштом технічних перетоків", – повідомив Герман Галущенко.

Міністр наголосив, що знищення інфраструктури впливає на стабільність енергосистеми.

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