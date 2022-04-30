"Ми прорідили їх дуже сильно": Арестович розповів, як "підздихують" російські війська на Ізюмському напрямку

"Ми прорідили їх дуже сильно": Арестович розповів, як "підздихують" російські війська на Ізюмському напрямку

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів що протягом останніх двох-трьох тижнів на підмогу російським військам на Ізюмському напрямку зайшли ще кілька тисяч. Проте частина з них тікає, частина знищується і лише частина намагається воювати.

На сьогодні російські війська на Ізюмському напрямку вперлися у водяну перепону, яку треба форсувати. Швидше за все, цей наступ окупантів приречений на провал.

Про це Арестович розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Якість поповнення мене радує. З російської території зайшло за час цього так званого наступу, за два-три тижні, кілька тисяч людей. І ці кілька тисяч людей – це публіка, скажімо так, із низькою соціальною відповідальністю. Це не військові фахівці. Вони не йдуть ні в танкісти, ні в оператори БМП. Це поповнення піхоти. З них десь за тиждень залишається десь 30%, бо частина втікає, частина знищується, частина намагається воювати", – розповів радник керівника ОП.

Він наголосив, що у російському війську дуже багато бійців, які відмовляються воювати.

"Кількість відмовників дуже велика у російських військах. І це відмовники не заради гарного слівця чи пропаганди, це справжньою проблемою стало. Дуже схоже – вони підздихують на Ізюмському напрямі", – зауважив Арестович.

Він повідомив, що ті російські війська, які залишилися на Ізюмському напрямку, втратять боєздатність протягом двох-трьох тижнів і поповнення, швидше зв все, не буде.

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"Мало армія може пережити точні удари по командних пунктах. В принципі, ми прорідили їх дуже сильно. І навіть ті війська, які залишилися, вони втрачають боєздатність від безперервних наступів і важких боїв протягом двох-трьох тижнів. Нового поповнення не заходить – я так розумію, що його тупо немає. Ми не бачимо війська. Чотири доби на головному напрямі жодної вантажівки, жодного солдата з території Росії", – зауважив радник керівника ОП.

Він повідомив, що коли російські війська стартували на Ізюмському напрямі, їх було 25 тисяч. Наразі точна їхня кількість там – невідома.

"Я навіть не можу сказати, таких даних немає. Але знаю, що прорідили ми дуже", – наголосив Арестович.

Нагадаємо, російські окупанти намагаються вести наступ уздовж лінії зіткнення. Найважчі бої зараз – у районі Ізюма, поблизу Попасної, Рубіжного та Сєверодонецька, а також на півночі Харківської області.

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