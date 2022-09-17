Ми просимо назвати терористів "терористами": Зеленський вимагає від світу визнати РФ державою-терористом

Зокрема, глава держави закликає, аби США відреагували жорсткіше на звірства росіян, які вони вчинили на території Харківської області.

Про це очільник України сказав в інтерв'ю Reuters, відео якого опублікував на своїй сторінці у телеграм-каналі.

"Ми вимагаємо та звертаємось до світу, і я вважаю, що абсолютно справедливо, з вимогою визнати Росію державою-терористом або державою спонсором-тероризму. Я б дуже хотів, аби США зараз жорстко відреагували, як лідери демократії світу і лідери підтримки України і я би також хотів, аби конгрес США також підтримав цю пропозицію визнати їх терористами. Ми не просимо людей визнати терористами, ми просимо назвати терористів "терористами". Вони такі і є" - наголосив політик.

Раніше військовий експерт Олег Жданов пояснив, США не хочуть визнавати Російську Федерацію країною-спонсором тероризму з однієї простої причини: визнавши Росію країною-терористом, усі мають припинити з нею торговельно-економічні та дипломатичні відносини.

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