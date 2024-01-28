"Ми просто програємо цю війну": військовий експерт розповів про велику проблему ЗСУ

За словами експерта, Північна Корея може надати Росії мільйон снарядів тільки за один тиждень.

Військовий експерт Андрій Крамаров повідомив, що окупанти мають суттєву перевагу над українською армією у снарядах.

Про це експерт розповів для інтерв'ю OBOZ.UA.

"Нам кажуть про те, що країни НАТО уклали угоду про постачання Україні 200 тисяч снарядів на рік. А Північна Корея може надати Росії мільйон снарядів за один тиждень. Просто взяти і переслати. Ми розуміємо, що це абсолютний дисбаланс. Українська дипломатія зараз має пояснювати нашим партнерам: хлопці, ви вважаєте, що ви молодці і ви робите прорив, якщо поставите 200 тисяч снарядів. Але мова взагалі не про це. Мова має йти про мільйони снарядів, про масштабування, про розгортання виробництва. В іншому випадку ми просто програємо цю війну", - зазначив він.

Крамаров наголосив, що цей дисбаланс не можна компенсувати FPV-дронами.

"Тільки ідіот – вибачте – може сказати, що дефіцит снарядів можна компенсувати за допомогою FPV-дронів. FPV-дрони і 155-міліметровий снаряд – це абсолютно різна номенклатура озброєнь. Вони не можуть компенсувати один одного, вони доповнюють один одного. І з цим у нас зараз великі проблеми", - підкреслив він та додав, що ситуація із озброєнням боєприпасів в України "зараз критична".

Нагадаємо, підполковник ЗСУ Михайло Ніколов висловив свою думку, що потрібно Україні для перемоги.

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