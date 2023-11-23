"Ми просто знищуємо міста і людей без житла залишаємо": окупант не розуміє, за що росіяни воюють в Україні

Російський військовий дивується, що усі цивільні в Україні їх ненавидять та називають орками.

Військова розвідка перехопила розмову, в якій загарбник обговорює факт невиправдних бойових дій російських окупаційних військ на території України, завдавання болю та страждань українському народу. Окупант дивується, що українці їх називають орками, і у підсумку робить висновок, що росіяни в Україні воюють незрозуміло за що.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України та оприлюднило відповідний аудіозапис телефонної розмови російського окупанта.

Наводимо основні цитати з розмови загарбника:

"до речі, орками вони нас називають, п***раси";

"весь народ, розумієш, він проти нас, ну, ті самі цивільні";

"просто війна тупо незрозуміло за що";

"ми просто знищуємо міста і людей просто без житла залишаємо. Вони злі на нас, пи***ець".

У ГУР наголошують, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Нагадаємо, ще в одному перехопленні окупант розповів про великі втрати у підрозділах російської армії, що діють на Авдіївському напрямку. За його словами, загиблих вивозять КАМАЗами, а поранених стільки, що їх уже розміщують у цивільних лікарнях, але навіть там не вистачає місця.

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