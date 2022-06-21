"Ми просуваємось": ЗСУ успішно відкидають окупантів з другого і третього рубежів оборони у Херсоні

"Ми просуваємось": ЗСУ успішно відкидають окупантів з другого і третього рубежів оборони у Херсоні

Українські захисники просуваються на Херсонському напрямку і витісняють окупантів з 2-го і 3-го рубежів оборони.

Водночас українців просять не повідомляти деталі контрнаступу у соцмережах, а чекати на офіційні повідомлення військових.

Про це повідомила очільниця пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталія Гуменюк.

"Дії наших військ на південному напрямку, в бік Херсона, досить успішні. Окупантам дуже важко. Вже витрачено сили на облаштування 2-го і 3-го рубежів оборони, доводиться користуватися запасними, тому що навіть з них ми вже витісняємо ворога. Ми просуваємось..." - каже Гуменюк.

В ОК "Південь" кажуть - щойно ЗСУ закріпляться на цих рубежах, українців одразу повідомлять.

"А зараз, коли триває військова операція, закликаю всіх зберігати спокій і чекати офіційних повідомлень. Тільки військові знають, де вони, куди просуваються і які успіхи мають", - наголосила Гуменюк.

За її словами, на окремих ділянках українські оборонці відкинули ворога за третій рубіж оборони, хоча окупанти укріпилися залізобетонними конструкціями.

Нагадаємо, у Херсонській області ЗСУ добряче поколошматили російських окупантів минулої доби. Українські захисники знищили живу силу та техніку окупантів.

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