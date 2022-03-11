"Ми робимо багато, але це виконати не можемо": Трюдо розповів, що прямо відмовив Зеленському в закритті неба

"Ми робимо багато, але це виконати не можемо": Трюдо розповів, що прямо відмовив Зеленському в закритті неба

Крім того, Трюдо висловив сподівання, що Путін не застосує ядерну зброю, однак не зміг повністю виключити цього варіанту.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час розмови із Володимиром Зеленським відмовив йому в запровадженні силами НАТО безполітної зони над Україною.

“Це розриває серце, коли ти маєш сказати, що ми можемо зробити дуже багато для підтримки, однак ризик ескалації, ризик залучення НАТО у безпосередній конфлікт, якщо ми надішлемо літаки НАТО до України збивати російські літаки… Ми робимо дуже багато, все, що можемо, але саме це ми виконати не можемо”, - розповів він в інтерв’ю CTV News.

Крім того, Трюдо висловив сподівання, що Путін не застосує ядерну зброю, однак не зміг повністю виключити цього варіанту.

“Багато з нас вважали, що він і в Україну вдиратися не буде”, - резюмував він.

Тим часом, у федеральному парламенті Канади зареєстрували чотири петиції із вимогами до уряду закрити небо над Україною та направити сюди миротворців. Автори петиції вимагають від уряду надавати безпосередню військову допомогу Україні.

ТСН.ua