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"Ми робимо все": Путін на зустрічі з прем'єром Індії Моді знову збрехав щодо війни в Україні

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"Ми робимо все": Путін на зустрічі з прем'єром Індії Моді знову збрехав щодо війни в Україні

Фото: Associated Press

Фюрер Путін знов вдався до обіцянок щодо швидкого закінчення війни, яку РФ розв’язала проти України.

Очільник Кремля Путін знову вдався до обіцянок та брехні. На цей раз на зустрічі з прем'єром Індії Моді він збрехав, сказавши, що робить все для того, щоб війна закінчилася якнайшвидше.

Відповідне відео почало з’являтися в соцмережах.

“Я знаю вашу позицію щодо конфлікту в Україні. Ми робимо все для того, щоб це все припинилося якнайшвидше. На жаль, протилежний бік, керівництво України заявило про відмову від переговорного процесу. Заявило про те, що хоче досягти своєї мети військовим шляхом, як вони кажуть, на полі бою. Проте ми вас триматимемо в курсі того, що там відбувається”. - наголосив Путін.

Нагадаємо, що у Кривому Розі почервоніла вода в річці Інгулець після ракетного удару.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3620
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