"Ми розглядаємо будь-які атаки": Зеленський оцінив можливість ядерного удару з боку РФ

Якщо в російських ЗМІ зявляються час від часу сигнали щодо застосування ядерної зброї, ризик є.

Президент України Володимир Зеленський оцінив можливість ядерної атаки з боку РФ.

В інтерв'ю журналісту грецького суспільного мовника ΕRΤ президент сказав, що уряд України розглядає загрузу будь-якої атаки ворога.

"Ви знаєте, ми перебуваємо на війні, тому розглядаємо будь-які атаки з боку РФ. Відсоток довіри нашого суспільства до дій Росії, обіцянок, впроваджень, до їхніх рішень, цей відсоток знизився, в принципі, до нуля. Тож, ми сьогодні можемо очікувати будь-яких кроків з боку Російської Федерації", - сказав президент.

Він зазначив, що очікування щодо мирного врегулювання були ще з 2014 року.

"Нам говорили щось про виконання Мінську - першого, другого (Мінські домовленості - Ред.). Потім вони говорили, що ніколи не буде повномасштабного вторгнення в Україну. І цьому були підтвердження від особисто президента РФ та військового керівництва Росії. Тож, довіри немає, тому що на самому верху - на рівні людей, які особисто ухвалюють рішення, вони говорять одне, а роблять інше. Тому навпаки, все, що Росія говорить публічно, і коли вона говорить, що цього не буде, виникає багато питань: для чого це було медійно говорити", - додав Зеленський.

Зазвичай, Росія нічого не спростовує. Тому, коли в російських ЗМІ зявляються час від часу сигнали щодо застосування ядерної зброї від однієї групи полтиків, а інша група політиків каже, що Росія ніколи не буде застосовувати ядерну зброю, виникає багато питань та ризиків, зазначив він.

Він нагадав про те, що російська армія вже давно застосовує заборонену зброю.

"Я вважаю, що сьогодні, після застосування забороненої зброї, наприклад, фосфорних бомб, які застосовувалися по місту Харків, ударв по Маріуполю, півдню нашої держави, Запорізькій, Луганські областях. Все це свідчить про те, що Росія може використовувати і іншу заборонену зброю", - додав президент.

Нагадаємо, Росія намагається залучити треті країни для обходу міжнародних санкцій.

Читайте також: