"Ми розробимо правила гри": Умєров про повістки військовозобов'язаним за кордоном

Міністр оборони України Рустем Умєров зазначив, що у разі ухвалення рішення про виклики до ТЦК та СП (військкоматів) через електронне сповіщення їх надсилатимуть військовозобов’язаним і в Україні, і за кордоном.

Про це він розповів в інтерв’ю "Суспільному".

"Якщо ми ухвалимо рішення по категоріях, запрошення надішлемо усім", - зазначив він.

За його словами, в Україні за останні півтора місяці консолідували всі бази даних, щоб розуміти, скільки українських чоловіків призовного віку після початку повномасштабного вторгнення виїхали за кордон.

"Тобто бачимо, скільки у нас в Україні (військовозобов'язаних - ред), скільки за кордоном, перевіряємо це разом з МЗС, тобто у нас є така інформація", - уточнив міністр.

Рустем Умеров також відповів, чому він переконаний, що частина з цих військовозобов'язаних чоловіків повернеться до України та як вони реагуватимуть на повістку до військкомату.

"Вважаю людей, які хочуть служити своїй нації, набагато більше, ніж тих, які хочуть уникнути цього. По-друге, це моє завдання, зробити все можливе і неможливе в правових рамках, щоб долучити до захисту країни необхідну кількість людей. Ми просто закликаємо цих людей пройти облік. По-друге, після обліку, ми пропонуємо їм різні опції — рекрутинг, де можна обрати спеціальність. Фокус не на те, як покарати людину, а як надати можливості, щоб у військовослужбовця всі питання по безпеці були зняті. Оце наша мета. Які категорії обмежень будуть запроваджені – це вже колективні рішення, і пропустить це Верховна рада чи ні, буде залежати від голосування. Ми розробимо правила гри, які дадуть чіткі відповіді для тих, хто не зможе, не захоче прийняти участь в тому, щоб боронити свою країну", - резюмував міністр оборони Рустем Умєров.

Нагадаємо, Умєров заявив, що електронні виклики до військкомату отримають всі – в Україні та за кордоном.

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