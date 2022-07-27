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"Ми розуміємо, звідки це йшло та які наслідки цього процесу": Данілов розповів, чи може Україна стріляти по об'єктах на території Росії

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"Ми розуміємо, звідки це йшло та які наслідки цього процесу": Данілов розповів, чи може Україна стріляти по об'єктах на території Росії

Фото: Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

Україні відомо, звідки та з якого озброєння окупанти завдавали всіх ракетних ударів по мирних містах нашої країни. Українські військові будуть вести вогонь у відповідь по тих об’єктах, з яких рашисти здійснювали обстріли.

Україна готова вести вогонь у відповідь по російських об’єктах, звідки окупанти обстрілюють територію України.

Про це 27 липня в етері телемарафону на 1+1 сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

“Ми розуміємо, звідки це йшло та які наслідки цього процесу. 74% влучань не мають жодного стосунку до військових та військової інфраструктури. 74% - це влучання в цивільні об’єкти: школи, лікарні, торговельні центри, будинки культури", - наголосив Олексій Данілов.

Окремо він вкотре закликав громадян не нехтувати безпекою та під час повітряних тривог спускатися в укриття.

Нагадаємо, що на Миколаївщині українські військові навіть на підбитому танку "накидали" ворогу і успішно відійшли.

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