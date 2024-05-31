"Ми рухалися дуже швидко": представник Ради нацбезпеки США про надання Україні дозволу бити по РФ

Майкл Карпентер зазначив, що США "негайно" відреагували на запит України щодо захисту від російської агресії на її території.

Президент США Джо Байден дозволив Україні бити американською зброєю по цілях на території РФ для захисту від агресії, зокрема по російських військах, які зосереджуються на російському боці кордону, а потім атакують Україну. Про те, як відбувався процес ухвалення цього безпрецедентного рішення президента Байдена, розповів директор з питань Європи у Раді нацбезпеки США Майкл Карпентер в інтерв'ю ТСН.ua.

За словами Карпентера, Білий дім "дуже швидко" відреагував на прохання України дозволити завдавати ударів по території країни-агресорки.

"На початку цього місяця, як ви знаєте, росіяни почали свій наступ у Харківській області. І незабаром після цього українська сторона прийшла до нас і запитала, чи можуть вони застосувати американську зброю для того, щоб відповідати на вогонь з російської сторони. Президент Байден негайно скликав групу національної безпеки і доручив нам розробити рекомендації, які дозволили б українцям бити у відповідь по російській зброї, яка бʼє по них. І ці рекомендації тепер вже є чинними і діють", – розповів Карпентер про процес прийняття рішення у Білому домі.

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Нагадаємо, дозвіл США завдавати ударів по території Росії американською зброєю не обмежений кордонами Харківщини. Майкл Карпентер пояснив, що усі російські території біля північного кордону України можуть стати законними цілями, якщо звідти армія РФ веде обстріл.

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