"Ми рухаємось до катастрофи": Вучич прокоментував удар РФ по Україні міжконтинентальною ракетою

Президент Сербії побідкався, що ніхто не хоче дослухатися до його слів про "перемир'я".

Президент Сербії Александр Вучич після зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо назвав "ненормальними" тих, хто вважає блефом ядерні погрози Путіна.

Про це пише сербське видання Novosti.

"Якщо ви думаєте, що стрілятимете чим завгодно по території Російської Федерації, з логістикою західних країн, зі зброєю з Заходу, і що це залишиться без відповіді, і що Путін не використовуватиме всі види зброї, які, на його думку, потрібні, ви або його не знаєте, або ви ненормальні, третього варіанту немає", – зазначив Вучич.

Він закликав дослухатися до його слів і підкреслив, що зараз світ прямує до катастрофи.

"Не думайте, що хтось десь блефує. На жаль, ніхто не блефує і, на жаль, ми йдемо до катастрофи. Ніхто нікого не хоче чути, ніхто не хоче чути слово "перемир'я". Нас виставлять божевільними і хворими людьми, а всі ті, хто хоче піти на війну та померти замість них, будуть розумними", – заявив сербський лідер.

За його словами, ані в Москві, ані в Києві насправді не хочуть миру.

"Я чув і від людей з Москви, і Зеленський сказав мені в обличчя, що це [перемир'я – ред.] не дуже хороша ідея. Якщо люди у світі цього не розуміють, я не зможу допомогти. Сьогодні міжконтинентальна ракета, завтра щось інше", – додав президент Сербії.

Нагадаємо, на тлі запуску нової зброї ворога по території України іноземці скуповують бункери та готуються до можливої Третьої світової війни. Випробування в бойових умовах ракетної системи "Орешник" Путін назвав відповіддю на "агресивні дії країн НАТО щодо Росії".

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