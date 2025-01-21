"Ми – русскіє": як бійці Третьої штурмової взяли в полон 6 окупантів, вдавши "своїх" (відео)

Росіяни до останнього не розуміли, що їх взяли в полон: вони вважали, що йдуть на СП перевірити документи.

Бійці Третьої штурмової бригади проникли в тил ворога, прикинувшись росіянами, і взяли в полон шістьох окупантів.

Відповідне відео опублікували на YouTube-каналі Третьої штурмової.

Операцію здійснила 2-га рота 2-го штурмового батальйону під командуванням відомого військового Владислава Дацького (друг Дацик).

Під час наближення до позицій противника штурмовикам доводилось пересуватись без супроводу дронів, щоб не виявити себе. Бійці вирішили знешкодити спостережний пункт окупантів, що знаходився за 200 м від передової.

"Я запропонував групі відіграти сценку, що ми – військовослужбовці РФ і штурмуємо зараз позиції хо*лов. І ми почали кричати: "хо*лы, сдавайтесь!" Після двох чи трьох вигуків ми почули голос: "мы – русские". Вони дупля не відстрілювали, що відбувалося. Кричали: "парни, мы свои, отвечаю, русский военник в кармане". А ми кричимо у відповідь: "Не верим", – згадує Дацик.

Здались окупанти не відразу. Тому бійцям 3 ОШБР довелося піти на "зачистку" бліндажа.

Але навіть після здачі росіяни до останнього не розуміли, що їх взяли в полон: вони вважали, що йдуть на СП перевірити документи. Окупанти вважали, що перед ними російська штурмова група, яка мала йти в атаку. Потім, уже в полоні, росіяни зізнавалися, що у них вже була подібна ситуація, коли їхня штурмова група переплутала точки і штурмувала свої ж позиції.

За словами Дацика, це були дуже корисні полонені. Вони знали переміщення своїх підрозділів, дали точки, де знаходяться їхні групи, координати мінометів, АГС, кулемета, ПТУРа.

"Плюс вони здали контрольний спостережний пункт їхнього ротного, у них була на руках карта. Жирні, жирні полонені виявилися", — зазначив Владислав.

В результаті операції вдалося майже на 300 м відсунути лінію боєзіткнення. Окрім взятих у полон 6-х військовослужбовців РФ, 4-х знешкодили та 2-х поранили. Натомість група Дацика повернулась без жодних втрат.

"Ми – русскіє": як бійці Третьої штурмової взяли в полон 6 окупантів, вдавши "своїх"

Нагадаємо, що 11 січня ЗСУ на Курщині вперше взяли в полон двох солдатів Північної Кореї.

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