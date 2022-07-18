"Ми ще не починали": військовий експерт певен, що так Росія анонсувала початок кінця окупації, бо воювати вже ніким

Росія твердить, що ще нічого не починала в Україні, але вже немає ким поповнювати свої війська.

Фраза «Ми ще не починали» варто читати, як втрати 30% сухопутного компонента військ РФ, тож якщо це «не початок», то як мінімум злан протистояння – це початок кінці російської окупаційної машини, так каже про гучні заяви Росії військовий експерт Дмитро Снєгирьов в ефірі «Єдиного марафону» в слоті ТСН.

«Немає ким воювати. Саме з цим наразі пов’язане розгортання на території РФ мобілізаційних заходів щодо залучення до участі у війні так званих добровольців і так званих козачих формувань», - каже він.

Снєгирьов нагадав, що за інформацією аналітиків, щотижня на територію Луганської і Донецької областей прибувають до півтора тисячі так званих добровольців із Росії і зараз нараховується до 5 тисяч так званих козачих підрозділів, це Кубанське, Астраханське та інше козачество.

Окрім того доводиться залучати росіянам і засуджених. «Зафіксовано перебування осіб, які мають певні проблеми із законом – мають непогашені судимості. За даними української розвідки, йдеться про формування додаткових підрозділів, до 10 тисяч осіб, які мають проблеми із законом. Оце все свідчить, що у РФ фактично закінчується так званий мобілізаційний резерв», - твердить експерт.

Зазначимо, що експерт також спрогнозував, коли почнеться контрнаступ на різних напрямках.

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