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"Ми щедро запропонуємо притулок": Нідерланди допомагатимуть українським біженцям

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"Ми щедро запропонуємо притулок": Нідерланди допомагатимуть українським біженцям

Скриншот з відео

Країна вже приймає першу хвилю українців.

Нідерланди готові надавати притулок українським біженцям, потік яких є дуже помітним наслідком війни, яку Росія веде проти України.

Про це у відеозверненні до українців заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. 

"Наразі Польща приймає більшість громадян, але Нідерланди також здатні впоратися з цим. Ми щедро запропонуємо притулок. Першу хвилю ми вже приймаємо", – заявив прем'єр-міністр.

Він також сказав, що зараз ситуація в Україні є жахливою, а російська агресія – абсолютно безпрецедентною і найбільше вона зосереджена на мирних громадянах. 

"Ми всі бачили відео нападів у Києві, а також руйнування цивільних будинків, державних об'єктів, багатоквартирних комплексів у Харкові. Це картини, які врізалися у нашу свідомість, і які ми ніколи не забудемо", – додав Рютте. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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