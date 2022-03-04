"Ми щедро запропонуємо притулок": Нідерланди допомагатимуть українським біженцям

Країна вже приймає першу хвилю українців.

Нідерланди готові надавати притулок українським біженцям, потік яких є дуже помітним наслідком війни, яку Росія веде проти України.

Про це у відеозверненні до українців заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

"Наразі Польща приймає більшість громадян, але Нідерланди також здатні впоратися з цим. Ми щедро запропонуємо притулок. Першу хвилю ми вже приймаємо", – заявив прем'єр-міністр.

Він також сказав, що зараз ситуація в Україні є жахливою, а російська агресія – абсолютно безпрецедентною і найбільше вона зосереджена на мирних громадянах.

"Ми всі бачили відео нападів у Києві, а також руйнування цивільних будинків, державних об'єктів, багатоквартирних комплексів у Харкові. Це картини, які врізалися у нашу свідомість, і які ми ніколи не забудемо", – додав Рютте.