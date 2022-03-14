"Ми серйозно програємо, тут відбуваються страшні речі", - російський полонений розповів про війну в Україні

"Ми серйозно програємо, тут відбуваються страшні речі", - російський полонений розповів про війну в Україні

Окупант зізнався, що перебуваючи в полоні, не побачив тут ані фашистів, ані бандерівців.

23 лютого російські підрозділи почали маркувати військову техніку, щоб під час боїв можна було розпізнати своїх. Тільки тоді солдати дізналися, що поїдуть воювати.

Про це під час брифінгу полонених російських солдат-строковців сказав єфрейтер Польщіков Микола Валентинович (Воронеж, Росія).

"Дякую вам за те, що дали добровільно звернутися до своєї країни, до ЗМІ та до всього світу. На відправили на навчання з 3 по 24 лютого в Курській та Білгородській областях. Мій командир роти казав, що поїдемо на Харків, 23 було маркування нашої бойової техніки. Офіцер відповів: ми готуємо техніку до бойових дій. 24 лютого ми виставили колону та ввечері ми опинилися на території України", - розповів окупант.

За свідченнями Польщікова, стояли там 5 днів та чекали харчування та паливо. Коли поїхали зустрічати колону, побачили багато поранених, убитих людей.

"Ми серйозно програємо. Це дуже жахливо, багато трупів бачив у свої 20 років. Полковник Харитонов наказав швидко висуватися до Росії. Поки ми наздоганяли колону, ми побачили двох наших поранених. Тут почався обстріл. Наш фельдшер вирішив здатися. 7 березня я потрапив у полон", - зазначив він.

За словами полоненого, російське командування просто "забило" на них.

"Перебуваючи в полоні, я не побачив тут ані фашистів, ані бандерівців. У полоні зі мною поводилися добре. Я все одно заздрю ​​тим, хто зміг відкупитися від цієї війни. Тут відбуваються страшні речі. Я бачив розбиті міста, лікарні. У пологовому будинку загинули вагітні жінки, деякі були у підвалах. Це страшно", - сказав він.

Раніше полонений російський підполковник, заступник командира 47-го авіаційного полку Максим Кріпштоп розповів, що якби їхній літак-розвідник не збила українська ППО, вони б продовжували виконувати наказ командування. Водночас Кріштоп запевнив, що рано чи пізно він особисто б відмовився виконувати злочинні накази.

ТСН.ua