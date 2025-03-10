"Ми сидимо в трубі": Sky News про те, як росіяни скористалися газопроводом на Курщині

Українські військові та прокремлівські Z-воєнкори повідомили, що російські спецпризначенці проповзли невикористаним газопроводом кілька кілометрів, щоб здійснити раптовий напад на українських військових у місті Суджа Курської області.

Про деталі раптового нападу росіян пише Sky News.

На кадрах, які з’явилися в російському сегменті Telegram, російські солдати, згинаючись, пробираються трубою до Суджі.

Дехто з окупантів лається російською, скаржиться на втому та нарікає на командирів, які їх відправили на завдання. Чути, як один із росіян каже: "Б***ь, де ми, хлопці?" Інший каже: "Куди труба йде? В Суджу, на**й, це ж божевілля".

Окупант у газопроводі.Скриншот з відео / Фото: Sky News

Видно, як двоє солдатів РФ курять сигарети, а на окремому зображенні, опублікованому в Telegram, можна побачити ще одного окупанта у протигазі.

Окупант у газопроводі.Скриншот з відео

Згідно із дописами прокремлівського Z-блогера українського походження Юрія Подоляки, окупанти пройшли близько 15 км газопроводом, який Москва донедавна використовувала для доставлення газу до Європи.

Подоляка каже, що деякі з росіян провели кілька днів на трубопроводі, перш ніж завдати удару по українських частинах з тилу під Суджею.

Інший російський пропагандист заявив, що в Суджі точиться великий бій після того, як спецпризначенці РФ пробралися через трубу.

Тим часом Генштаб України в суботу підтвердив, що російські військові використовували трубопровід, намагаючись закріпитися, але українські десантники їх оперативно виявили та знищили.

"Втрати противника в Суджі дуже великі", – повідомили в Генштабі.

У виданні припускають, що з огляду на карти у відкритих джерелах десятки тисяч українських військових на Курщині ризикують потрапити в оточення. Головком ЗСУ Сирський таку можливість відкидає і заперечує.

Український журналіст Юрій Бутусов сьогодні, 10 березня, розповів, що ворог продовжує використовувати трубу як захищений від стеження дронами логістичний маршрут.

"Але труба під щільним спостереженням, виходи з труби блокуються, і втрати ворога у цій зоні зростають. Вчора одна російська штурмова група висунулась від труби, зайшла на околицю Суджи та зайшла в один з двоповерхових будинків у промисловій зоні. Внаслідок успішних дій наших воїнів уся російська група знищена, становище відновлено, підняти прапор на будинку і зняти відео вони так і не встигли", – розповів журналіст.

Він припустив, що росіяни знов будуть засилати групи, щоб показати, що здатні встановити прапор десь у Суджі.

Раніше український військовий Мирослав Гай також стверджував, що українські десантники знищили велику групу диверсантів, які пробиралися газопроводом.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко додав, що армія РФ намагалася використати газопровід у Суджі, повторивши "авдіївський" спосіб проникнення в наш тил. Проте план не вдався.

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