"Ми скоро повернемося": окупанти, що відступають з Херсонщини, залишили послання у школі

У деокупованому селі росіяни облаштували базу у школі.

Російські війська поступово залишають територію тимчасово окупованої Херсонської області, але багато що нагадує місцевим жителям про нещодавню присутність військових із РФ.

Про це пише Sky News.

Велика Олександрівка місяцями перебувала на передовій лінії фронту. ЗСУ витіснили росіян звідси першого тижня жовтня, але свідчення запеклих боїв тут всюди. Через стратегічне розташування на річці Інгулець триповерхова місцева школа опинилася в епіцентрі боїв.

На стінах підвального приміщення, яке використовувалося як притулок, росіяни залишили непристойні графіті та останню букву англійського алфавіту — символ вторгнення.

Фото: ТСН.ua

Це був не просто притулок — шкільне приміщення росіяни перетворили на свою базу. На вікна повісили фіранки, постелили килими на підлогу, поклали подушки. За словами співробітника школи, військові тут жили, а всі предмети побуту взяли із сусідніх магазинів чи будинків місцевих мешканців.

Російському підрозділу довелося швидко відступати, але вони залишили послання на стінах: "Ми скоро повернемося".

Нагадаємо:

Тимчасово окупований Херсон залишила значна частина населення, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 22 жовтня. У зведенні Генштабу ЗСУ йдеться, що російські окупанти, які залишилися в місті, перевдягаються в цивільний одяг та заселяються до залишених помешкань. Російські військові готують Херсон до вуличних боїв, стверджують у Генеральному штабі ЗСУ.

Напередодні в Генштабі повідомляли, що на тимчасово захоплену територію Херсонської області для поповнення втрат і посилення підрозділів на лінії зіткнення прибуло до 2000 осіб з-поміж російських мобілізованих.

Окупаційна влада повідомила про "евакуацію" з Херсона "державних установ" та населення.

"державних установ" та населення. Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич закликав жителів окупованої частини регіону "ігнорувати все, що кажуть або вимагають окупанти". Очільник області зазначив, що російські військові хочуть взяти людей у заручники та використовувати їх як "живий щит".

Британське видання Financial Times повідомило, що західні військові експерти та посадовці припускають, що Україна зможе звільнити Херсон від російських загарбників у другій декаді жовтня.

Херсон може піти під воду: як росіяни тероризують жителів півдня замінуванням Каховської ГЕС

Читайте також: