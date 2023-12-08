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"Ми скоро в натурі натовпом підемо у бік Росії": окупанти в телефонній розмові жаліються на війну

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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"Ми скоро в натурі натовпом підемо у бік Росії": окупанти в телефонній розмові жаліються на війну

Російські окупанти / фото ілюстративне / Фото: Сайт Міноборони Білорусі

Військовий РФ розповідає колишньому товаришу по службі про відсутність понад рік відпусток і дезертирські настрої.

Російські окупанти на полі бою скаржаться, що на великі втрати та переповнені лікарні з пораненими. Загарбники хочуть “втікти додому”.

Про це окупанти спілкувалися в телефонній розмові, яку перехопила українська розвідка.

Так, військовий РФ розповідає колишньому товаришу по службі про відсутність понад рік відпусток і дезертирські настрої.

“Рухатися повинні далі, до Сіньківки. Роками, с**а, у відпустках не буваємо. Ось 6-а армія також. Випустили закон, щоби нам “ветеранки” не видавати. Щоб ми, на**й, у відпустки не ходили. Нас скрізь підтискають. Другий рік пішов. У нас лише контрактники ходять у відпустку. Ми скоро в натурі натовпом підемо у бік Росії”, - каже російський окупант.

Нагадаємо, що Росія готує мобілізацію після переобрання Путіна.

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Дата публікації
Перегляди
2129
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