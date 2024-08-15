"Ми стримували себе занадто довго": Бен Годжес про наступ ЗСУ на Курщині

Український наступ у Курській області показав, що уявлення про "червоні лінії" Путіна виявилось хибним.

Наступ українських сил у Курській області показав всьому світу, що червоних ліній Путіна не існує, і російський диктатор не піде на ядерну ескалацію.

Таку думку висловив екскомандувач військ США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес в інтерв'ю DW.

"Я радий, що Сполучені Штати не намагаються гальмувати те, що робить Україна. Це стосується і ризиків ескалації, уявлення про те, що нібито Путін застосує ядерну зброю. Найгірше, що він зробив досі, це обстріляв ще один український супермаркет. Тож ми надто довго стримували себе. Тобто я сподіваюсь, що червоних ліній більше не залишилося", – наголосив він.

Годжес зазначив, що наступ українських військ на територію РФ – це виключно оборонна операція, яка спрямована на знищення військових об'єктів, з яких росіяни атакували ракетами та дронами українські міста.

"Україна не зацікавлена в захопленні російської території, але ця операція змусить Росію переосмислити свої дії", – додав він.

За словами генерала, курська операція ЗСУ перш за все має відтягнути увагу і сили росіян, щоб полегшити тиск на Сили оборони на східній ділянці фронту.

"Це класична робоча військова доктрина в дії – вибрати вдалий момент та посилити тиск в новому місці", – констатував Годжес.

Він додав, що ймовірно, наступ має ще якісь цілі. Наприклад, захоплення Курської АЕС, щоб використати її для обміну на Запорізьку електростанцію чи як важіль тиску на енергосистему РФ, або ж як джерело електроенергії в умовах очікуваного зимового дефіциту генерації.

Нагадаємо, американський генерал Бен Годжес оцінив теперішні перспективи звільнення Криму. На його думку, спершу Росію потрібно позбавити можливості використовувати свої військово-морські та повітряні бази на окупованому півострові.

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