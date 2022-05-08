"Ми свідомо пішли в цей котел": командир "Азову" про роль полку в обороні Маріуполя

"Ми свідомо пішли в цей котел": командир "Азову" про роль полку в обороні Маріуполя

За час війни Маріуполь та його захисники стали символом нескоренності: бійці "Азову" та морської піхоти героїчно тримають оборону.

Командир полку "Азов" Денис Прокопенко каже, що азовці "зробили все можливе та неможливе, аби відтягнути на себе переважаючі сили противника".

Таку думку він висловив в інтерв'ю "Українській правді".

За його словами, військові розуміли: рано чи пізно доведеться вести кругову оборону в місті.

"Ми абсолютно свідомо пішли в цей котел. Вважаю, що зробили вагомий внесок для перелому ситуації в цілому в Україні та відтягнули на себе велике угрупування сил противника, щоб послабити тиск на інших напрямках. Це дало змогу отримати Україні озброєння від західних партнерів, перегрупуватися й діяти більш ефективно", - наголосив він.

Денис Прокопенко каже, що бійці сподівалися на деблокаду. Втім, вона поки не відбулася.

" Зараз ми маємо допомогти самі собі, щоб перемогти в цій битві. Влада намагається вирішити питання дипломатичним шляхом та перемовинами. Але на даний момент – нехай це грубо звучить – ми віддані самі собі", - додав командир "Азова".

Нагадаємо, перший етап евакуаційної місії з "Азовсталі" завершено. Вдалося врятувати понад 300 людей: жінок, дітей. Нині готується другий етап евакуаційної місії з "Азовсталі": виведення поранених і медиків, повідомив президент Володимир Зеленський.

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