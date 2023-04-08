"Ми так пи*ди тут отримуємо, за*бісь": окупант розповів про загибель цілого підрозділу на фронті

Співрозмовник загарбника каже, що на російському телебаченні розповідають, що в окупантів усе чудово. Боєць це спростовує та розповідає про реальну ситуацію.

Російський окупант розповів про ситуацію на фронті та поскарживсят, що ЗСУ завдають добрячої прочуханки. Він також розповів про загибель у бою цілого російського підрозділу.

Про це свідчить телефонна розмова російського військового, яку перехопила українська розвідка.

Передаємо повний діалог невідомого чоловіка та загарбника:

"Перша партія з "Вагнера" вже додому повернулась".

"Вагнер". Я тобі можу більше сказати. Якщо зараз все ху*ово буде, у квітні поїдете теж сюди. Ми так-то пи*ди тут отримуємо, за*бісь, я тобі скажу, Росія. Прямо конкретно моментами, буває, отримуємо пи*ди".

"Ну звісно, х*лі, якби зброю не постачав цей закордон йо*аний…"

"У нас тут одне місце голову ї*е. Його не можуть взяти. Тут нацпарк є. Вони там вісім років готувалися. У них бункери під землею, авіація. Що тільки туди не довбе: від ранку до вечора туди "Гради" ху*рять, авіація, розбомбити їх не можуть. Їх уже майже в кільце там взяли. Зараз ще два села заберуть і вони в кільці будуть у цьому парку. І ще в одній ху*ні… Командувач армії "укр*пів", який є, він уже Зеленському каже – якщо ми зараз війська не виведемо з одного напрямку, нас, каже, роз*буть конкретно тут".

"Пи*дець бл*ть".

"У нас уже от тут набирають штурмові загони".

"Ну шо там, по-телевізору все за*бісь, ї*ати його в рот".

"Та ну на*уй. Я тобі більше скажу – ні*уя тут зає*атого немає. Якщо було б усе зає*ісь, штурмовиків би не набирали. Зараз от добровольців у штурмові загони набирають. А ти знав, що тут з 83-ої якийсь командир загинув повністю з бригадою своєю? От у нас "Паха" з 83-ої з Уссурійська, де ти служив, і от ми перед тим, як сюди приїхати, їх роз*бали, коротше. Потім роз*бали ще якусь 83-тю десантно-штурмову. Сто осіб – роту роз*бали. Я документи збираю звідси на*уй".

"Звісно, треба уйо*увати. На*уй воно треба".

Нагадаємо, раніше українська розвідка опублікувала ще одну перехоплену розмову ворога, в якій російські військові скаржаться на погану якість спорядження та постійні обстріли на фронті.

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