"Ми таких речей не робили": керівник ТЦК Києва прокоментував "старанність" колег Закарпаття

Начальник Дарницького територіального центру комплектування у Києві, полковник Руслан Тригуб прокоментував чутки про те, що на Закарпатті працівники військкоматів особливо жорстко проводять мобілізацію, особливо щодо внутрішньо переселених осіб.

Про це він розповів в інтерв'ю Hromadske.

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"Я не можу судити своїх колег. Головне, щоб вони працювали у межах чинного законодавства. Чому вони призивають? Бо вони вважають, що люди, які втекли звідси, переховуються від мобілізації. Ну, жорсткі… Не знаю, не стикався з закарпатськими воєнкомами, хоча колись сам був воєнкомом Ужгорода. Ми таких речей не робили", – зазначив Тригуб.

Керівник ТЦК не погодився з думкою, що його колеги на заході України зіштовхнулись із більшими викликами, оскільки там більше переселенців.

"Я не думаю. Штат однаковий, але в них на обліку перебуває разів у 100 менше людей, ніж у мене. Ви розумієте, який Дарницький район великий? Це один із найбільших спальних районів, тому на обліку перебуває дуже-дуже багато людей. Тому навіть, якщо до них приїхало більше ВПО, ніж до мене, це не означає, що вони не можуть впоратися", – вважає він.

Як писали місцеві ЗМІ, у квітні у Хусті на Закарпатті невдоволені жінки "штурмували" місцевий Центр комплектування військовозобов’язаних. Вони вимагали пояснень від військкома, чому їхніх чоловіків з територіальної оборони відправили у зону бойових дій.

Раніше Руслан Тригуб розповів, що наразі в Україні до військкоматів приходять дуже мало добровольців, більшість чоловіків приходять за відстрочкою або з інших питань.

Також він описав, яким чином українці намагаються уникнути мобілізації.

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