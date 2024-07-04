"Ми тепер просто бомжі": на Донеччині окупанти відбирають у людей житло – документ

У так званій "ДНР" у людей окупанти масово відбирають житло.

Росія продовжує відбирати квартири у мешканців окупованої частини Донецької області – так званої "ДНР". Люди у відчаї записують звернення, в яких скаржаться, що їхнє житло заарештовано чи передано у власність окупантів без пояснення причин.

Як розповів український журналіст Денис Казанський, ватажок "ДНР" Денис Пушилін ще 2022 року видав так звану постанову 341, якою заарештував сотні тисяч квартир звичайних людей без жодної причини і тепер ці люди своєю нерухомістю не володіють і не можуть її ні продати, ні заповідати, ні подарувати.

За даними журналіста, Пушилін "віджав" понад 300 тисяч квартир на окупованій частині Донеччини.

В "ДНР" у людей відбирають житло. Документ / Фото: Telegram / Денис Казанський

В "ДНР" у людей відбирають житло. Документ / Фото: Telegram / Денис Казанський

В "ДНР" у людей відбирають житло. Документ / Фото: Telegram / Денис Казанський

Людям, які намагаються повернути своє майно, приходять відписки, ніхто не реагує на їхні скарги.

"Ми від сьогоднішнього дня бомжі, друзі. Люди, які не мають постійного місця проживання. Люди без права власності. Тепер товариш Пушилін зі своєю комісією вирішуватиме, чи даватиме вам ваше житло, яке ви колись купили, чи вам подарували, чи ви успадкували", - заявила Юлія Скубаєва, яка очолювала Єнакіївський осередок руху "ДНР".

"Квартира переходить у власність ДНР. Допоможіть хто може", - зробив звернення інший мешканець.

Він також додав, що у квартирі, яку в нього відібрали, прописана та проживає дворічна дитина, однак суд не взяв це до уваги.

Нагадаємо, бойовики-"ветерани" війни на Донбасі поскаржилися на свою непотрібність Росії.

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