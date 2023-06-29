"Ми теж граємо в ігри": розвідка з'ясувала, що найманці Пригожина робитимуть в Білорусі

Кілька тисяч найманців Пригожина "висилають" до Білорусі. Після прибуття вони, ймовірно, займатимуться диверсіями.

"Вагнерівців" на чолі з Євгеном Пригожиним можуть використати в Білорусі для виконання диверсійних завдань.

Про це повідомляє видання The Economist з посиланням на українську розвідку.

Після короткотривалого бунту Пригожина та його найманців у Росії, "вагнерівців" вирішили "вислати" до Білорусі. Йдеться про приблизно 2500-3000 найманців.

"Це професійні війська, які можуть бути використані для виконання диверсійних завдань", — припускає анонімний український урядовець.

Водночас у військовій розвідці України повідомляють, що перспектива нового російського вторгнення з півночі залишається малою.

"Можливо, існує гра, щоб змусити нас перекинути сили на північ. Але ми теж граємо в ігри", - повідомило анонімне джерело виданню The Economist.

Слід зазначити, що у своїх коментарях щодо ситуації з "вагнерівцями" Путін сам провів нетактовне порівняння з 1917 роком, коли революція всередині країни сприяла заколоту російських військ у Франції.

Ентоні Кінг, військовий соціолог з Йоркського університету, застерігає від переоцінки ефекту "підривних повідомлень" Пригожина. За його словами, війська, як правило, воюють з кількох причин. Політична причина - лише одна з них. Інші включають почуття лояльності всередині невеликих підрозділів і ефект примусу - наприклад, російські "загороджувальні загони", які погрожують розстріляти солдатів, що відступають. Кінг скептично ставиться до того, що "політичні махінації" матимуть значний вплив на взводи і роти на тактичному рівні.

Нагадаємо, після проваленого заколоту в Росії "вагнерівці" на чолі з Євгеном Пригожиним раптом "переїхали" до Білорусі. Сталося це невдовзі після передавання Лукашенку частини ядерної зброї РФ. Лідери країн, що межують з Білоруссю, миттєво відреагували — Латвія, Литва та Польща негативно сприйняли таку активність Лукашенка у цій грі.

Що робитиме Пригожин у Білорусі та чому режим Путіна дав тріщину - далі в матеріалі.

Читайте також: