"Ми тиснемо, і дуже тиснемо": на Харківщині бійці відганяють ворога і розживаються дуже потрібними трофеями

На північ від Харкова майже цілодобово у небо здіймаються стовпи диму після артилерійських та авіаційних ударів.

Контактні стрілецькі бої у прикордонних лісах на Харківщині спалахують по кілька разів на день. У північному секторі області українські воїни ефективно знищують ворожу техніку та самих окупантів і примудряються просто під носом у рашистів здобувати численні трофеї, йдеться в ТСН.

Авіаційні бомби з ракетами, реактивні “Гради”, “Урагани”, “Смерчі”, ствольна артилерія з танками, міномети та стрілецький вогонь не замовкають у населених пунктах Циркуни, Тишки, Липці, Дементіївка, Питомник, Руська Лозова. Там геть не залишилося вцілілих споруд, натомість майорять українські прапори.

Майже не залишилося у цих селищах і цивільних, адже саме тут, за півтора десятка кілометрів від Харкова, тепер проходить лінія вогню. «Вони намагаються зараз продавити деякі населені пункти, постійного проходить ДРГ. У нас кожного дня майже йдуть бої. Стрілкові, в лісі, вони намагаються продавити», - каже військовий “Тимур”.

Ці ліси зовсім поруч із державним кордоном, так вже складається оперативна ситуація, що умовна “сіра зона» дуже підступна і небезпечна. Просто під ногами - сотні підствольних та протитанкових гранат, набоїв, чимало російської військової форми та документів на спецобладнання. Саме цим лісом, каже “Тимур”, невеликими групами, за допомогою таких приладів глобального геопозиціонування ворог намагається наблизитися до Харкова. Та нічого, окрім втрат у техніці й особовому складі, ті вилазки окупантам не приносять. Наші хлопці ворога знищують безжально й ефективно. «В цьому окопі і знайшов москаль свої останні хвилини. Там лежить зараз москаль. Його прикидали, щоб не воняв», - показують бійці.

Несамовито шукають і намагаються влучити рашисти у “НОНУ-К” - колісний міномет 2Б16. Виріб “кремлівського військторгу”, що його окупанти загубили в лісах під Харковом. «Наші хлопці вкрали у “рашиків” гармату, вона їм не потрібна», - показують хлопці, як трактор відтягує їм трофей.

Майже на тій самій ділянці фронту "затрофеїли" наші хлопці і танк. На додачу до “броні” українські воїни розжилися ще й сучасними високоточними танковими снарядами. "Ми знищуєм їхні склади, ми підтискаєм, ми тиснемо, і дуже тиснемо! 127-ма бригада разом із “Хартієй” шурує їх по повній", - кажуть бійці.

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