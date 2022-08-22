"Ми тримаємо під вогневим контролем транспортні артерії" - Гуменюк про евакуацію окупантів на правий берег Дніпра

Чекати на евакуацію угруповання російських військ з правого берега Дніпра в Херсоні не те, що потрібно, ЗСУ докладають всіх зусиль для того, щоб воно було максимально ефективним і швидким.

Про це в ефірі телеканалу "FreeDom" розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони "Півдня" України Наталя Гуменюк.

"Те, що ми тримаємо під вогневим контролем транспортні артерії, говорить про те, що ми не руйнуємо інфраструктуру, а коригуємо плани ворога. Так, ми всіма можливими силами на такій великій відстані натякаємо і вказуємо їм напрямок руху і вони досить слухняно перевозять все своє майно, що намародерили, у тому числі привезені сім'ї, на лівий берег для того, щоб забезпечити собі певну безпеку, оскільки усвідомлюють, що бути затиснутими між правим берегом та Збройними силами України – це досить проблематично", - зазначила вона.

За її словами, ті військовослужбовці, яких ЗСУ взяли як обмінний фонд під час однієї зі штурмових операцій, підтверджують цю теорію і ще раз говорять про те, що офіцерський склад готовий покинути свої підрозділи та евакуюватися слідом за колишнім командуванням та колабораційною владою.

"Ось це деморалізуючий елемент у війську досить сильний і розхитує зсередини його дуже серйозно", - резюмувала Гуменюк.

Нагадаємо, окупанти посилюють угруповання на півдні і формують 50 нацбатальйонів.

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