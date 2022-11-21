"Ми у своїй країні": на Банковій заспокоїли українців щодо блекауту

Необхідності виїжджати з України у зв'язку з відключеннями електроенергії немає - загального блекауту по всій країні не буде.

Про це заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив в ефірі телемарафону.

"Все залежить від ситуації, дійсно, по ракетних обстрілах, я думаю, що це розуміє кожен українець. Але в будь-якому випадку ми у своїй країні, виїжджати нікуди не треба, все полагодимо і все стабілізуємо", – запевнив Тимошенко.

За його словами, країна протягом останнього місяця вже проходила багато різних сценаріїв і готова до них. Навіть у найгіршому сценарії, у разі нових потужних обстрілів, перед енергетиками стоятиме завдання відновити електропостачання за кілька днів. Водночас у містах у разі знеструмлення розгортатимуться пункти обігріву, де можна буде зігрітися і зарядити гаджети; критичні підприємства працюватимуть на генераторах.

"Я хотів би заспокоїти - виїжджати з країни точно не треба буде. Не буде загального блекауту по всій країні. Так, можливі відключення, так, вони можливі не лише на годину або дві, але вже є розуміння, що в будь-якому разі працює ДСНС, обласна влада для того, щоб розгортати пункти обігріву, а паралельно працюють енергетики, щоб протягом доби, двох, трьох налагоджувати енергетику", – додав Тимошенко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 20 листопада повідомив, що українським енергетикам вдалося полегшити ситуацію в частині регіонів. Однак найбільше стабілізаційні відключення світла торкнулися Вінниччини, Сумщини, Полтавщини, Хмельниччини, Франківщини, Київщини і столиці.

За даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, унаслідок останніх ракетних ударів РФ по критичній інфраструктурі майже половина енергосистеми України виведена з ладу.

Заступник міністра інфраструктури Фарід Сафаров вважає, що у майбутньому ситуація в енергетиці може загостритись, тож українці мають до цього підготуватись. Він також закликає українців скоротити споживання електроенергії ще більше. Наприклад, не вимикати світло в кімнатах, де не перебувають мешканці, уникати використання мікрохвильових печей, не користуватися електрочайниками, температуру бойлера знизити до 50 градусів.

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Своєю чергою голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що блекаут в Україні можливий, але не обовʼязково, що це відбудеться цього сезону. Крім того, за його словами, навіть повне відключення від електроенергії на деякий час не потрібно вважати "кінцем світу".

Голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус каже, що в Україні взимку можуть відключати електроенергію на 10-12 годин у разі, якщо великі морози співпадуть з ракетними атаками Росії на інфраструктуру.

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